0

Стивен Эй Смит об участии Луки Дончича в Евробаскете: «Я ни капли его не осуждаю»

Телеэксперт поддержал Дончича в желании поучаствовать в чемпионате Европы.

«Обычно я бы сказал, что это плохая идея. Но в данном случае я так не думаю. Дончич пропустил большую часть прошлого сезона, прежде чем его обменяли в «Лейкерс». Хотя, по мнению многих, он был не в лучшей форме, он все равно в среднем набирал 28, 8 и 7. Дончич серьезно занялся своей физической подготовкой. Набрал практически лучшую форму, в которой мы его когда-либо видели. Он только что подписал новый трехлетний контракт.

Учитывая все эти обстоятельства, я скажу: он получил свой контракт, свои деньги, и теперь пытается привести себя в лучшую форму в своей жизни. Если он решил сделать это таким образом, я ни капли его не осуждаю», – сказал Смит.

Несколькими днями ранее Лука Дончич получил травму в товарищеском матче против Латвии, но повреждение не оказалось серьезным, и сегодня разыгрывающий примет участие в контрольной игре против Великобритании.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница First Take в соцсети X
logoЛука Дончич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Словении
logoСтивен Эй Смит
