Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»

Билл Чисхолм поделился ожиданиями от будущего «Селтикс».

Новый владелец «Бостона » рассказал о планах команды.

«Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит. Главная мера успеха – победа в чемпионате. Вик (Грусбек) добился двух. Мы внесем свою лепту, поработаем вместе ради этого.

Твердо намерены и дальше работать над наследием «Селтикс» и поднимать победные баннеры. Не могу дождаться возвращения чемпионата осенью.

У нас крепкое ядро ростера. Лучший баскетбольный персонал, талантливая деловая команда. И лидер в лице Вика, зачем что-то менять?

Всегда можно что-то улучшить, но мы начинаем с очень хороших позиций», – заявил Чисхолм.