0

Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»

Билл Чисхолм поделился ожиданиями от будущего «Селтикс».

Новый владелец «Бостона» рассказал о планах команды.

«Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит. Главная мера успеха – победа в чемпионате. Вик (Грусбек) добился двух. Мы внесем свою лепту, поработаем вместе ради этого.

Твердо намерены и дальше работать над наследием «Селтикс» и поднимать победные баннеры. Не могу дождаться возвращения чемпионата осенью.

У нас крепкое ядро ростера. Лучший баскетбольный персонал, талантливая деловая команда. И лидер в лице Вика, зачем что-то менять?

Всегда можно что-то улучшить, но мы начинаем с очень хороших позиций», – заявил Чисхолм.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1175 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Билл Чисхолм
Вик Грусбек
logoНБА
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
вчера, 20:28
25 главных моментов XXI века в НБА
17вчера, 14:30
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
11вчера, 14:25
Главные новости
Богдан Богданович: «Лука Дончич может уничтожить кого угодно в турнире. Набрать 50-60 очков»
9 минут назад
Вик Грусбек: «Мы по полной работаем над скорым возвращением в гонку»
19 минут назад
Бывший сотрудник службы безопасности «Хит» признал участие в крупнейшей краже атрибутики
239 минут назад
Эйжа Уилсон (32 + 12 подборов + 5 блок-шотов) принесла «Эйсес» победу над «Атлантой»
сегодня, 04:30Видео
Женская НБА. «Нью-Йорк» обыграл «Миннесоту», 32+12 от Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Атланту» и другие результаты
2сегодня, 04:18
«Атланта» подписала однолетний контракт с Калебом Хьюстаном
вчера, 22:07
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
вчера, 20:28
Товарищеские матчи. 28+6+10 от Дончича помогли Словения обыграть Великобританию
3вчера, 20:04
Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена
3вчера, 19:08
Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»
3вчера, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Вашингтон» подпишет Скала Лабиссьера
сегодня, 04:54
Алондес Уильямс присоединился к «Вашингтону»
сегодня, 04:44
Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»
вчера, 20:34
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
вчера, 19:24
Данило Галлинари присоединился к сборной Италии
вчера, 18:52
Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
6вчера, 17:42
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
вчера, 16:52
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
вчера, 16:28
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
6вчера, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
вчера, 15:22