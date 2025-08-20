Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»
Билл Чисхолм поделился ожиданиями от будущего «Селтикс».
Новый владелец «Бостона» рассказал о планах команды.
«Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит. Главная мера успеха – победа в чемпионате. Вик (Грусбек) добился двух. Мы внесем свою лепту, поработаем вместе ради этого.
Твердо намерены и дальше работать над наследием «Селтикс» и поднимать победные баннеры. Не могу дождаться возвращения чемпионата осенью.
У нас крепкое ядро ростера. Лучший баскетбольный персонал, талантливая деловая команда. И лидер в лице Вика, зачем что-то менять?
Всегда можно что-то улучшить, но мы начинаем с очень хороших позиций», – заявил Чисхолм.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
