Центровой Нфали Данте перейдет в «Хоукс», «Рокетс» не стали повторять предложение «Атланты»
Нфали Данте присоединится к «Хоукс».
23-летний центровой (213 см) получил оффер на 4,5 миллиона на 2 года от «Атланты». «Хьюстон» не стал повторять предложение и отпустил ограниченно свободного агента в новую команду.
Данте провел большую часть своего первого сезона в НБА в лиге развития. Игрок 4 раза выходил на площадку за основную команду, набирая 6 очков, 5,3 подбора и 1,3 блок-шота за 12,6 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости