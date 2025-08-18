Центровой Нфали Данте перейдет в «Хоукс», «Рокетс» не стали повторять предложение «Атланты»

Нфали Данте присоединится к «Хоукс».

23-летний центровой (213 см) получил оффер на 4,5 миллиона на 2 года от «Атланты». «Хьюстон » не стал повторять предложение и отпустил ограниченно свободного агента в новую команду.

Данте провел большую часть своего первого сезона в НБА в лиге развития. Игрок 4 раза выходил на площадку за основную команду, набирая 6 очков, 5,3 подбора и 1,3 блок-шота за 12,6 минуты в среднем.