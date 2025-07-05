Кайри Ирвинг: «Я обязан отдать должное Джону Уоллу. Он задал планку, соперничество с ним сделало меня тем, кто я есть сегодня»

Защитник «Далласа» не поскупился на похвалы для бывшего соперника.

«Позвольте мне отдать должное Джону. Он определенно задал планку, подав пример годом ранее: первый номер драфта, разыгрывающий, соответствующий всем ожиданиям, и один из самых зрелищных защитников в НБА .

То, что двух разыгрывающих подряд выбрали под 1-м пиком – это было уникально. Не думаю, что такое повторится.

Так что я обязан отдать ему должное. Столько великолепных матчей против него. Столько моментов, где мы оба выкладывались на максимум, потому что знали: наши города, наши районы спорили, кто из нас лучше. Это сделало меня тем, кто я есть сегодня. Это сформировало мое соревновательное мышление», – сказал Ирвинг.

«Вашингтон » выбрал Джона Уолла под 1-м номером на драфте-2010. Годом позднее «Кливленд» взял Кайри Ирвинга также первым пиком.

В сезоне 2016/17 Уолл был в зените карьеры, заняв седьмое место в голосовании за MVP. В декабре 2018 года он получил травму пятки, из-за которой пропустил остаток сезона. Затем в феврале 2019-го он порвал ахилл, поскользнувшись дома.

С тех пор Уолл принял участие лишь в двух сезонах, а последний матч 34-летнего защитника в НБА датирован 2023 годом.