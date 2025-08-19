2

Рик Карлайл и «Индиана» договорились о продлении контракта

«Индиана» продлит контракт с Риком Карлайлом.

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл согласился на долгосрочное продление контракта с клубом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В прошедшем сезоне Карлайл вывел «Индиану» в финальную серию НБА, где она уступила «Оклахоме» со счетом 3-4.

Карлайл вернулся в «Индиану» в 2021 году и за последние четыре сезона добился с ней результата 157-171 в регулярном чемпионате и 23-17 в плей-офф.

 В 2011 году Карлайл завоевал титул чемпиона НБА в качестве главного тренера «Далласа». Результат 65-летнего специалиста за карьеру – 993-860.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?433 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
logoРик Карлайл
logoИндиана
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рик Карлайл: «Кобе Брайант оказал большое влияние на игроков, которые пришли в НБА в последние три-четыре года»
110 августа, 19:17
Рик Карлайл: «В этом сезоне Бен Матурин будет выходить в стартовой пятерке на позиции второго номера»
75 августа, 14:46
Рик Карлайл: «Через год организуем следующий поход в плей-офф»
1111 июля, 15:48
Год Шемгод перейдет из «Далласа» в тренерский штаб «Орландо»
73 июля, 05:32
Главные новости
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
33 минуты назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
49 минут назад
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
358 минут назад
Джон Уолл завершил карьеру в 34 года
10сегодня, 15:26Видео
Ариана Андонян станет генеральным менеджером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге
сегодня, 15:10
«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа
сегодня, 14:45
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
8сегодня, 14:25
МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касаткина в команде»
сегодня, 14:10
«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении
сегодня, 14:03Фото
В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
20 минут назад
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
44 минуты назад
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
5сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
сегодня, 11:35
«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года
2сегодня, 10:49Фото
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1сегодня, 10:34