Рик Карлайл и «Индиана» договорились о продлении контракта

«Индиана» продлит контракт с Риком Карлайлом.

Главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл согласился на долгосрочное продление контракта с клубом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В прошедшем сезоне Карлайл вывел «Индиану» в финальную серию НБА, где она уступила «Оклахоме» со счетом 3-4.

Карлайл вернулся в «Индиану» в 2021 году и за последние четыре сезона добился с ней результата 157-171 в регулярном чемпионате и 23-17 в плей-офф.

В 2011 году Карлайл завоевал титул чемпиона НБА в качестве главного тренера «Далласа». Результат 65-летнего специалиста за карьеру – 993-860.