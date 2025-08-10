  • Спортс
  • Рик Карлайл: «Кобе Брайант оказал большое влияние на игроков, которые пришли в НБА в последние три-четыре года»
1

Рик Карлайл: «Кобе Брайант оказал большое влияние на игроков, которые пришли в НБА в последние три-четыре года»

Рик Карлайл объяснил, почему Кобе Брайант все еще оказывает влияние на игроков.

«Наблюдение за игрой Кобе Брайанта в детстве оказало большое влияние на игроков этого поколения, которые приходят или пришли в последние три-четыре года.

Большую часть карьеры Кобе провел в системе треугольного нападения, где часто случались эпизоды, когда нужно было получить и держать мяч. Треугольник был отличной схемой нападения, но эта схема строилась на постоянной смене позиций на площадке, что затрудняло возможность эффективно использовать дабл-тим против хороших игроков.

В Кобе Брайанте было много всего, что привлекало. Но для меня главной его чертой всегда был инстинкт убийцы», – сказал главный тренер «Индианы».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
