Грег Сент-Джин: «В товарищеских матчах Дончич впервые сыграл 5 на 5 за долгое время. Он еще в процессе подготовки»

Грег Сент-Джин прокомментировал лето Луки Дончича.

Ассистент главного тренера «Лейкерс» помогает Дончичу в сборной Словении. Сент-Джин работал с разыгрывающим еще в «Далласе».

«Уже приезжал в сборную, но это первый раз в рамках настоящего соревнования. Все здорово. Все относятся очень уважительно. Рад провести время с молодежью и тренерами.

Дончич еще в процессе подготовки. Лето не закончилось. Он станет лучше. Увидим, как он продолжит наращивать форму, входя в ритм.

Он очень много тренировался, а теперь перешел к играм 5 на 5. Это первые полноценные матчи, которые он провел за долгое время. Так что пока идет процесс. Он будет играть все больше и больше по ходу турнира, а затем будет готов к сезону с «Лейкерс ».

Он провел фантастическую работу, очень упорно трудился. Посмотрим на результаты.

У него очень большая нагрузка в матчах, физическая форма будет очень важным фактором, мы гордимся его успехами», – заявил специалист.