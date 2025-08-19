Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
Лидер «Уорриорс» рассчитывает увидеть Пэйтона в составе команды.
По информации инсайдера Брэндона Робинсона, Стефен Карри лично общается с Гэри Пэйтоном II и добивается того, чтобы «Уорриорс» вернули защитного специалиста на двухлетний контракт.
Дрэймонд Грин также поддерживает стремление Карри вернуть защитника.
В прошлом сезоне Пэйтон II принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 6,5 очка, 3 подбора и 1,3 передачи за 15 минут на паркете.
«Голден Стэйт» остается единственным клубом, не заключившим ни одной сделки в этом межсезонье из-за неопределенности в ситуации Джонатана Куминги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
