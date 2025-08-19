Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов

Китайцы продолжают удивлять звезду «Уорриорс» с помощью беспилотников.

В китайском городе Чунцин для Стефена Карри устроили шоу дронов: беспилотники выстроились в изображение разыгрывающего с жестом «спокойной ночи».

Карри попозировал на его фоне, повторив празднование.

«Это самая невероятная штука, которую я видел за последнее время. 5 тысяч дронов вытворяют всякое», – прокомментировал шоу Карри.