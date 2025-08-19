  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов
Видео
0

Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов

Китайцы продолжают удивлять звезду «Уорриорс» с помощью беспилотников.

В китайском городе Чунцин для Стефена Карри устроили шоу дронов: беспилотники выстроились в изображение разыгрывающего с жестом «спокойной ночи». 

Карри попозировал на его фоне, повторив празднование.

«Это самая невероятная штука, которую я видел за последнее время. 5 тысяч дронов вытворяют всякое», – прокомментировал шоу Карри.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoСтефен Карри
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри взорвал китайскую публику данком с левой руки
1сегодня, 05:12Видео
В Китае встретили Стефена Карри шоу дронов, изображающим попадание мяча в кольцо
8вчера, 08:05Видео
Стефен Карри: «Нам нужны несколько новых игроков, чтобы выйти на следующий уровень»
815 августа, 15:50
Главные новости
Стефен Карри взорвал китайскую публику данком с левой руки
1сегодня, 05:12Видео
Рашард Льюис присоединился к «Сан-Антонио» в качестве тренера по развитию игроков
сегодня, 04:51
Трэй Янг – лидер прошлого сезона по созданным после передач очкам (2191)
2сегодня, 04:31
Светислав Пешич о главных соперниках Сербии на Евробаскете: «Турция, потом Литва, Латвия и Италия. И еще Греция»
8вчера, 21:01
Брайс Джеймс о задачах на дебютный сезон в NCAA: «Защищаться на всех 5 позициях и бросать»
9вчера, 19:59
Центровой Нфали Данте перейдет в «Хоукс», «Рокетс» не стали повторять предложение «Атланты»
1вчера, 19:05
Грег Сент-Джин: «В товарищеских матчах Дончич впервые сыграл 5 на 5 за долгое время. Он еще в процессе подготовки»
1вчера, 18:50
Бобби Уэбстер: «Окончил университет в 20 лет, стал генменеджером «Торонто» в 32, выиграл титул в 34, возглавил организацию в 40»
4вчера, 18:22
Яннис Адетокумбо примет участие в товарищеском матче против Латвии
вчера, 17:55
Мохамед Диавара является одним из главных претендентов на место на двустороннем контракте в составе «Никс»
вчера, 17:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал лучшую команду всех времен для BIG3
1 минуту назад
Яка Блажич объявил о завершении выступления за сборную Словении
вчера, 20:31
Шон Суини, Корлисс Уильямсон и Скотт Кинг вошли в тренерский штаб «Сперс»
вчера, 20:20
Лестер Киньонес попробует пробиться в состав «Орландо»
вчера, 19:30
Уилл Скотт стал главным тренером фарм-клуба «Сакраменто»
1вчера, 19:20
Рич Пол продвигает многолетние рекламные контракты NIL в студенческом спорте
1вчера, 18:05
Пол Джесперсон возглавил фарм-команду «Финикса»
вчера, 17:10Фото
Энджел Риз: «Хочу, чтобы мои кроссовки носили повсюду, как «Джорданы»
4вчера, 16:59Фото
Тайриз Халибертон вложит 3 миллиона долларов в баскетбольную программу своей старшей школы
1вчера, 14:59
Лукас Лангарита и Альваро Карденас присоединились к расширенной сборной Испании
вчера, 14:52