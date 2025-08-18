Генменеджер «Торонто» Бобби Уэбстер сменил Масаи Уджири на позиции главы баскетбольных операций
«Рэпторс» определились с кадровыми перестановками.
Генменеджер Бобби Убстер возглавил баскетбольные операции клуба, сменив Масаи Уджири, который завершил сотрудничество с организацией этим летом.
41-летний специалист работает в «Торонто» с 2013 года и занимает должность генерального менеджера с 2017 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости