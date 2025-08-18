  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Генменеджер «Торонто» Бобби Уэбстер сменил Масаи Уджири на позиции главы баскетбольных операций
Генменеджер «Торонто» Бобби Уэбстер сменил Масаи Уджири на позиции главы баскетбольных операций

«Рэпторс» определились с кадровыми перестановками.

Генменеджер Бобби Убстер возглавил баскетбольные операции клуба, сменив Масаи Уджири, который завершил сотрудничество с организацией этим летом.

41-летний специалист работает в «Торонто» с 2013 года и занимает должность генерального менеджера с 2017 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
