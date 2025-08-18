Рич Пол продвигает многолетние рекламные контракты NIL в студенческом спорте

Рич Пол считает, что изменение контрактной культуры поможет спорту и бизнесу.

На данный момент большинство рекламных соглашений NIL со спортсменами-студентами рассчитано на короткий срок, чаще всего – на 1 сезон.

«Если мы хотим, чтобы студентам платили, надо познакомить их с настоящей деловой средой и обязанностями, которые сопутствуют этим доходам», – заявил глава агентства Clutch Sports.

Общий рынок студенческих рекламных контрактов приближается к объему в 1,2 миллиарда долларов, наиболее активно работа идет в баскетболе и американском футболе.

Пол считает, что долгосрочные соглашения дадут финансовую и деловую стабильность игрокам и рекламодателям.