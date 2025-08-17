  • Спортс
0

«Он обнял меня, словно нашел золото». Шакил О′Нил рассказал о первой встрече с тренером LSU Дейлом Брауном

Шакил О′Нил рассказал о влиянии, которое тренер LSU Дэйл Браун оказал на него.

«Это время, когда ты должен начать верить в себя, и другие тоже поверят в тебя.

Он обнял меня, словно нашел золото. Он сказал: «Тебе 13!» – и схватил меня. Он спросил: «Где твой отец?» Он встретился с моим отцом, у них состоялся разговор. Вот почему я пошел в университет Луизиана Стэйт», – рассказал 4-кратный чемпион НБА в подкасте Armchair Expert с Даксом Шепардом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Armchair Expert with Dax Shepard
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoNCAA
университет Луизиана Стэйт
