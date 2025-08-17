«Он обнял меня, словно нашел золото». Шакил О′Нил рассказал о первой встрече с тренером LSU Дейлом Брауном
Шакил О′Нил рассказал о влиянии, которое тренер LSU Дэйл Браун оказал на него.
«Это время, когда ты должен начать верить в себя, и другие тоже поверят в тебя.
Он обнял меня, словно нашел золото. Он сказал: «Тебе 13!» – и схватил меня. Он спросил: «Где твой отец?» Он встретился с моим отцом, у них состоялся разговор. Вот почему я пошел в университет Луизиана Стэйт», – рассказал 4-кратный чемпион НБА в подкасте Armchair Expert с Даксом Шепардом.
