Стефен Карри об университетском тренере: «Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне»

Стефен Карри рассказал о влиянии тренера Боба Маккиллопа на свою карьеру.

«Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне, когда меня взяли в университет. Мама сказала: «Мы позаботимся о том, чтобы он набрал вес, прежде чем появится в кампусе“. А он ответил: «Нет, мы примем его таким, какой он есть». Это отражает его веру в меня.

У тебя должны быть люди, которые видят твой потенциал и со временем его в тебе развивают. И он, безусловно, был лучшим в этом», – рассказал разыгрывающий «Голден Стэйт ».