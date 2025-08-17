  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стефен Карри об университетском тренере: «Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне»
1

Стефен Карри об университетском тренере: «Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне»

Стефен Карри рассказал о влиянии тренера Боба Маккиллопа на свою карьеру.

«Я искренне благодарен ему за то, что он так отнесся ко мне, когда меня взяли в университет. Мама сказала: «Мы позаботимся о том, чтобы он набрал вес, прежде чем появится в кампусе“. А он ответил: «Нет, мы примем его таким, какой он есть». Это отражает его веру в меня.

У тебя должны быть люди, которые видят твой потенциал и со временем его в тебе развивают. И он, безусловно, был лучшим в этом», – рассказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBC Sports Bay Area & California
университет Дэвидсон
logoNCAA
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Никола Йокич исполнил шикарный реверс-данк во время разминки
2 минуты назадВидео
Товарищеские матчи. 42 очка Маркканена помогли Финляндии обыграть Польшу, Босния и Герцеговина встречается с Бельгией
11 минут назад
«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»
131 минуту назад
Джон Стоктон: «Меня немного оскорбляет обмен майками»
243 минуты назад
«Арис» объявил о подписании Брина Форбса
сегодня, 14:11
Федерация баскетбола Словении: «Лука Дончич завершил матч против Латвии без травм и продолжит тренироваться с командой»
сегодня, 14:03
Стефен Карри о межсезонных тренировках: «Постоянно отслеживаю пульс»
сегодня, 13:54
Эдо Мурич: «Лука Дончич стал быстрее и прыгает больше»
сегодня, 13:36
Донован Митчелл, Энтони Эдвардс и Джейлен Уильямс – в топ-3 рейтинга лучших атакующих защитников сезона-2025/26 от HoopsHype
8сегодня, 12:15
Серджо Скариоло после двух поражений от Франции: «Мы на правильном пути»
сегодня, 11:46
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Сен-Супери пополнил список травмированных игроков сборной Испании
сегодня, 14:26
«Локомотив-Кубань» подпишет Александра Летино
сегодня, 13:24
Женская НБА. «Лас-Вегас» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
1сегодня, 12:30
«Вот что будет, если не будешь слушать меня в следующем сезоне!» Эван Фурнье пошутил по поводу подзатыльника от Янниса Адетокумбо
1сегодня, 11:28
Джамал Кроуфорд: «Дэйм, Стеф, Трэй Янг, Лука – все они бросают после ведения, и это делает их исключительными. Ван Эксель и Абдул-Рауф делали то же самое, но это осуждали»
сегодня, 11:07
Александер Секулич: «Порзингис даже подошел ко мне после матча и извинился за судейство»
сегодня, 08:24
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
сегодня, 06:04
Лука Дончич высказал недовольство судьям после матча с Латвией
сегодня, 05:44Видео
«Детройт» подписал с Джавонте Грином частично гарантированный контракт
вчера, 19:05
Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
вчера, 18:56