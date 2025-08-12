12

Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»

Форвард «Бруклина» рассказал о проблемах.

«У некоторых проблемы с алкоголем, у других – с наркотиками. У моего брата проблемы со ставками, мой порок всегда проявляется в форме женщин. Когда я не молюсь, когда я удаляюсь от Бога, то дьявол подкрадывается ко мне в форме женщин.

Я понимаю, что многие сталкиваются с тем же, особенно люди, которые ведут такой же образ жизни.

У меня есть два младших брата, которые женаты. У меня есть две старшие сестры, которые замужем. Я единственный, кто не женат. И я чувствую, что Бог в каком-то смысле дает тебе только то, с чем ты готов справиться. И пока что в моей жизни, например, нет хорошей женщины – я не думаю, что готов к этому, потому что я еще не обрел себя.

Иногда я веду себя хорошо, а иногда нет. 

Мой брат Джонтэй не боролся с этим пороком. А я не боролся с игровой зависимостью. Я никогда не сталкивался с этим. Бог дал мне много денег, потому что решил, что я смогу с этим справиться и не потерять себя в этом. А Джонтэй, возможно, не был благословлен большими деньгами, потому что у него были сложности в этой области – с обожествлением денег. Мне не была дарована жена, потому что, возможно, я не готов к этому из-за своих слабостей», – заявил Портер-младший.

Этим летом Портер-младший ездил на Коста-Рику с религиозными целями. До этого его обменяли из «Денвера» в «Бруклин».

Джонтэй Портер пожизненно дисквалифицирован НБА за то, что неоднократно делал ставки через подставных лиц.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3218 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Curious Mike
logoНБА
logoМайкл Портер
logoБруклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Бруклин» не заинтересован в долгосрочном контракте с Кэмом Томасом
1710 августа, 16:24
Главные новости
Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
443 минуты назадВидео
Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
2сегодня, 06:11
Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26
2сегодня, 05:51Фото
«Лейкерс» наймут бывшего тренера по физической подготовке «Далласа» Джереми Холсоппла
1сегодня, 05:18
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
сегодня, 04:44Видео
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
14вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
29вчера, 17:04
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
9вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
13 минут назад
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
2сегодня, 04:19
Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
сегодня, 04:08
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
1вчера, 15:34
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео