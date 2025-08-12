Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»

Форвард «Бруклина» рассказал о проблемах.

«У некоторых проблемы с алкоголем, у других – с наркотиками. У моего брата проблемы со ставками, мой порок всегда проявляется в форме женщин. Когда я не молюсь, когда я удаляюсь от Бога, то дьявол подкрадывается ко мне в форме женщин.

Я понимаю, что многие сталкиваются с тем же, особенно люди, которые ведут такой же образ жизни.

У меня есть два младших брата, которые женаты. У меня есть две старшие сестры, которые замужем. Я единственный, кто не женат. И я чувствую, что Бог в каком-то смысле дает тебе только то, с чем ты готов справиться. И пока что в моей жизни, например, нет хорошей женщины – я не думаю, что готов к этому, потому что я еще не обрел себя.

Иногда я веду себя хорошо, а иногда нет.

Мой брат Джонтэй не боролся с этим пороком. А я не боролся с игровой зависимостью. Я никогда не сталкивался с этим. Бог дал мне много денег, потому что решил, что я смогу с этим справиться и не потерять себя в этом. А Джонтэй, возможно, не был благословлен большими деньгами, потому что у него были сложности в этой области – с обожествлением денег. Мне не была дарована жена, потому что, возможно, я не готов к этому из-за своих слабостей», – заявил Портер-младший.

Этим летом Портер-младший ездил на Коста-Рику с религиозными целями. До этого его обменяли из «Денвера» в «Бруклин».

Джонтэй Портер пожизненно дисквалифицирован НБА за то, что неоднократно делал ставки через подставных лиц.