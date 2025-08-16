0

Яннис Адетокумбо приступил к тренировкам со сборной Греции

Яннис Адетокумбо получил разрешение на тренировки со сборной.

Звездный форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо в субботу присоединился к тренировкам национальной команды.

Как и говорил главный тренер сборной Вассилис Спанулис после победы над Черногорией, Адетокумбо начал тренироваться с остальными партнерами по команде и теперь готовится к своему дебюту в составе сборной этим летом.

Ранее Адетокумбо не имел права тренироваться с командой  из-за задержки с получением письменного разрешения от «Милуоки».

Ожидается, что Адетокумбо дебютирует в первом матче ежегодного турнира «Акрополис» против сборной Латвии Кристапса Порзингиса в среду (20 августа). Перед Евробаскетом, который стартует 27 августа, Греция сыграет с Италией (22 августа) и Францией (24 августа).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
