0

Отношения между «Милуоки» и Федерацией баскетбола Греции становятся напряженными

«Бакс» обвиняют Федерацию баскетбола Греции в агрессивном тоне.

«Возможно, потребуются какие-то извинения или вмешательство Янниса Адетокумбо, если что-то пойдет не так. В противном случае у нас могут возникнуть проблемы.

Многие детали остаются конфиденциальными, но очевидно, что «Милуоки» недоволен греческой федерацией, обвиняя ее в высокомерии и дилетантстве. «Бакс» ссылаются на срыв сроков подачи страховок и отсутствие прозрачности в отношении деятельности национальной сборной, а также утверждают, что федерация заняла агрессивную позицию в переписке.

Они ведут себя так, будто не понимают, что у нас на руках все козыри», – пишет греческий инсайдер, журналист Gazzetta.gr Никос Пападояннис.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Gazzetta.gr
