«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо

Джефф Тиг назвал игрока, близкого по стилю к Яннису Адетокумбо.

«Бэм Адебайо может быть Яннисом Адетокумбо , но немного иначе. Эван Мобли ближе к Яннису из-за его рук и телосложения. Но Бэм умеет вести мяч и все такое», – сказал бывший игрок НБА .