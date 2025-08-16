  • Спортс
0

«Умеет вести мяч и все такое». Джефф Тиг считает, что Бэм Адебайо близок по стилю к Яннису Адетокумбо

Джефф Тиг назвал игрока, близкого по стилю к Яннису Адетокумбо.

«Бэм Адебайо может быть Яннисом Адетокумбо, но немного иначе. Эван Мобли ближе к Яннису из-за его рук и телосложения. Но Бэм умеет вести мяч и все такое», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
