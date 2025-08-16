Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»
Хайме Эченике продолжит карьеру в Италии.
«Реджо-Эмилия» объявила о подписании контракта с колумбийским центровым Хайме Эченике на сезон-2025/26.
Бывший игрок НБА провел прошлый сезон в Турции, выступая за «Петким Спор», где набирал в среднем 11,3 очка и 4,9 подбора в матчах Лиги чемпионов, что позволило ему попасть в пятерку лучших игроков по итогам плей-ин.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
