Хайме Эченике подписал контракт с «Реджо-Эмилией»

Хайме Эченике продолжит карьеру в Италии.

«Реджо-Эмилия» объявила о подписании контракта с колумбийским центровым Хайме Эченике на сезон-2025/26.

Бывший игрок НБА провел прошлый сезон в Турции, выступая за «Петким Спор », где набирал в среднем 11,3 очка и 4,9 подбора в матчах Лиги чемпионов, что позволило ему попасть в пятерку лучших игроков по итогам плей-ин.