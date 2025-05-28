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«Париж» интересуется 20-летним Мухамедом Файе

Мухамед Файе, скорее всего, покинет «Реджо-Эмилию».

20-летний сенегальский центровой (209 см) набирал 10,1 очка, 7,8 подбора и 1,5 блок-шота за 22 минуты в среднем в чемпионате Италии в этом сезоне.

Интерес к баскетболисту уже проявил «Париж». Согласно европейским источникам, несколько других клубов Евролиги также наблюдают за Файе.

«Реджо-Эмилия» имеет минимальные шансы удержать центрового после этого сезона, Файе, скорее всего, продолжит карьеру в главном европейском клубном турнире.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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