«Париж» интересуется 20-летним Мухамедом Файе
Мухамед Файе, скорее всего, покинет «Реджо-Эмилию».
20-летний сенегальский центровой (209 см) набирал 10,1 очка, 7,8 подбора и 1,5 блок-шота за 22 минуты в среднем в чемпионате Италии в этом сезоне.
Интерес к баскетболисту уже проявил «Париж». Согласно европейским источникам, несколько других клубов Евролиги также наблюдают за Файе.
«Реджо-Эмилия» имеет минимальные шансы удержать центрового после этого сезона, Файе, скорее всего, продолжит карьеру в главном европейском клубном турнире.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Чемы де Лукаса
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