Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»
У «Маккаби» из Тель-Авива новый генменеджер.
Израильский клуб возглавил 56-летний Клаудио Колдебелла. Итальянский специалист завершил работу в «Реджо-Эмилии», к которой присоединился в 2023 году. Его команда вылетела в 1/4 чемпионата Италии, уступив всухую «Трапани Шарк».
До этого Колдебелла 4 года руководил УНИКСом.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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