Клаудио Колдебелла стал генменеджером «Маккаби Тель-Авив»

У «Маккаби» из Тель-Авива новый генменеджер.

Израильский клуб возглавил 56-летний Клаудио Колдебелла. Итальянский специалист завершил работу в «Реджо-Эмилии», к которой присоединился в 2023 году. Его команда вылетела в 1/4 чемпионата Италии, уступив всухую «Трапани Шарк».

До этого Колдебелла 4 года руководил УНИКСом .