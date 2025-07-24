«Хапоэль Иерусалим» подписал разыгрывающего Кассиуса Уинстона
Кассиус Уинстон перешел в «Хапоэль Иерусалим».
27-летний американский разыгрывающий (185 см) был выбран 53-м на драфте-2020 НБА и провел 2 сезона в лиге, набирая 1,9 очка за 4,7 минуты в 29 матчах.
Уинстон перебрался в Европу в 2022 году и выступал за «Баварию», «Тофаш» и «Реджо-Эмилию».
В сезоне-2024/25 защитник набирал 16,3 очка, 2,7 подбора, 5,1 передачи и 1 перехват в среднем в чемпионате Италии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Иерусалим»
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