«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом
Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с форвардом «Миннесоты».
The Athletic провел анонимный опрос среди руководителей лиги о ситуации между Джонатаном Кумингой и «Голден Стэйт».
Руководитель одного из клубов лиги заявил, что дал бы Куминге 125 миллионов долларов за пять лет и сравнил его с форвардом «Миннесоты» Джейденом Макдэниэлсом.
«Макдэниэлс великолепен в своей роли, но Джонатан Куминга более талантлив, и у него больше потенциал, если он когда-нибудь сможет его реализовать», – сказал функционер.
В октябре 2023 года Макдэниэлс подписал с «Тимбервулвз» пятилетний контракт на 136 миллионов долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости