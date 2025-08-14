  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом
1

«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом

Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с форвардом «Миннесоты».

The Athletic провел анонимный опрос среди руководителей лиги о ситуации между Джонатаном Кумингой и «Голден Стэйт».

Руководитель одного из клубов лиги заявил, что дал бы Куминге 125 миллионов долларов за пять лет и сравнил его с форвардом «Миннесоты» Джейденом Макдэниэлсом.

«Макдэниэлс великолепен в своей роли, но Джонатан Куминга более талантлив, и у него больше потенциал, если он когда-нибудь сможет его реализовать», – сказал функционер.

В октябре 2023 года Макдэниэлс подписал с «Тимбервулвз» пятилетний контракт на 136 миллионов долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
logoДжонатан Куминга
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoДжейден Макдэниэлс
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уорриорз» и представители Джонатана Куминги не общались уже две недели
812 августа, 16:40
Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
3511 августа, 17:04
«Голден Стэйт» интересуется Джошем Гидди, рассматривает возможность «сайн-энд-трэйда» с участием Джонатана Куминги
398 августа, 05:38
Дени Авдия считается фаворитом на получение награды «Самого прогрессирующего»
5 августа, 12:42
Главные новости
Джон Стоктон: «Более 1100 спортсменов умерло сразу после вакцинации от COVID-19»
2 минуты назад
Кристапс Порзингис: «Берегу себя для карьеры в MMA после баскетбола»
17 минут назад
Остин Ривз хочет получать как Тайлер Хирро – 30 миллионов долларов в год
238 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» проиграл в гостях «Лас-Вегасу», «Сиэтл» уступил «Атланте» и другие результаты
147 минут назад
ЧМ-2027. Предквалификация. Швейцария выиграла у Словакии, Австрия взяла верх над Нидерландами и другие результаты
вчера, 19:18
«Город, похожий на стоянку для грузовиков». Кендрик Перкинс заявил, что чернокожие игроки НБА ненавидят Оклахома-Сити
8вчера, 19:04
«Наш дуэт никогда не будет превзойден». Кайри Ирвинг назвал Кевина Дюрэнта лучшим партнером по команде
14вчера, 18:55
Бобан Марьянович: «В Европе мы учимся отдавать передачи еще до того, как начинаем играть в баскетбол»
вчера, 18:43
Кэндис Паркер: «В России у нас были повара, у нас были потрясающие апартаменты, у нас были водители, мы летали чартерами»
18вчера, 18:25
Стив Клиффорд станет тренером-консультантом «Финикса»
1вчера, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Мартюк: «В моей карьере наступил момент двигаться дальше»
вчера, 19:15
Андрей Ведищев об уходе Мартюка: «Рано или поздно наступает момент, когда нужно отпустить подготовленных игроков в собственный путь»
вчера, 19:10
Наталия Фураева: «Теперь еще более активно разделяем арены с хоккеем и разными шоу и концертами»
1вчера, 17:52
Илона Корстин: «Лига ВТБ планирует провести внутрисезонный турнир с участием зарубежных клубов»
вчера, 17:42
«Зенит» выкупил у «Локомотива-Кубань» контракт Андрея Мартюка
вчера, 16:50
«Клипперс» подписали Джейсона Престона
вчера, 16:44
Андрей Кириленко: «Египет готов приехать на сборы в Россию»
4вчера, 12:28
Яннис Адетокумбо не сыграет в товарищеском матче против Черногории
вчера, 12:21
Андрей Кириленко: «Политические сложности не должны влиять на работу»
1вчера, 08:00
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
1вчера, 05:14