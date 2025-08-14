«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом

Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с форвардом «Миннесоты».

The Athletic провел анонимный опрос среди руководителей лиги о ситуации между Джонатаном Кумингой и «Голден Стэйт ».

Руководитель одного из клубов лиги заявил, что дал бы Куминге 125 миллионов долларов за пять лет и сравнил его с форвардом «Миннесоты» Джейденом Макдэниэлсом .

«Макдэниэлс великолепен в своей роли, но Джонатан Куминга более талантлив, и у него больше потенциал, если он когда-нибудь сможет его реализовать», – сказал функционер.

В октябре 2023 года Макдэниэлс подписал с «Тимбервулвз» пятилетний контракт на 136 миллионов долларов.