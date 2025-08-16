«Я тут ни при чем». Джимми Батлер ответил Дрэймонду Грину, который обвинил его в обмене Хэйвуда Хайсмита

Джимми Батлер и Дрэймонд Грин посмеялись по поводу обмена Хэйвуда Хайсмита.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин в шутку обвинил одноклубника и бывшую звезду «Майами» Джимми Батлера в обмене Хэйвуда Хайсмита .

«Посмотри, что ты наделал, Джимбо», – написал Грин в соцсети.

«Не вешай это на меня, Рики Бобби! Я тут ни при чем! Дай мне дожить межсезонье с моими светлыми волосами», – ответил Батлер.

Ранее сегодня «Майами » обменял Хайсмита и пик второго раунда драфта-2032 в «Бруклин», получив защищенный пик второго раунда драфта-2026.