«Я тут ни при чем». Джимми Батлер ответил Дрэймонду Грину, который обвинил его в обмене Хэйвуда Хайсмита
Джимми Батлер и Дрэймонд Грин посмеялись по поводу обмена Хэйвуда Хайсмита.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в шутку обвинил одноклубника и бывшую звезду «Майами» Джимми Батлера в обмене Хэйвуда Хайсмита.
«Посмотри, что ты наделал, Джимбо», – написал Грин в соцсети.
«Не вешай это на меня, Рики Бобби! Я тут ни при чем! Дай мне дожить межсезонье с моими светлыми волосами», – ответил Батлер.
Ранее сегодня «Майами» обменял Хайсмита и пик второго раунда драфта-2032 в «Бруклин», получив защищенный пик второго раунда драфта-2026.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Fadeaway World
