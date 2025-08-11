  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов
29

Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов

Куминга не хочет подписывать выгодное команде соглашение.

«Уорриорс» предлагают Куминге двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды на второй сезон, а также просят отказаться от права вето на обмен, которое игрок автоматически получит в случае заключения такого контракта.

Однако именно поэтому Куминга продолжает отвергать это предложение. По информации источников Энтони Слейтера из ESPN, баскетболисту не нравится такой выгодный для клуба контракт, а перспектива подписать соглашение, которое облегчит его обмен в середине сезона, его не привлекает.

Куминга дал понять близким ему людям, что квалификационное предложение на 7,9 млн долларов и 1 год для него привлекательнее, чем 45 млн и 2 года.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3218 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
4вчера, 06:06Видео
Стив Керр об игре США против Сербии: «Величайший матч, в котором я когда-либо участвовал»
159 августа, 15:52
«Кто у нас еще есть? Не знаю». Джимми Батлер не смог вспомнить игроков «Уорриорз», кроме Стефа Карри, Дрэймонда Грина и Бадди Хилда
207 августа, 06:40
Главные новости
Тайриз Макси не мог открыть банку с консервами и запустил трансляцию, чтобы попросить помощи
442 минуты назадВидео
Джеймс Харден включил Расселла Уэстбрука и Кайри Ирвинга в пятерку из лучших бывших товарищей по команде
2сегодня, 06:11
Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26
2сегодня, 05:51Фото
«Лейкерс» наймут бывшего тренера по физической подготовке «Далласа» Джереми Холсоппла
1сегодня, 05:18
Лаури Маркканен набрал 31 очко за 23 минуты в товарищеском матче против Бельгии
сегодня, 04:44Видео
Майкл Портер: «У моего брата проблемы со ставками, у меня – с женщинами»
12вчера, 22:59
Брэдли Бил: «Мне нужен чемпионский перстень»
14вчера, 22:48
«Сакраменто» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Расселла Уэстбрука
7вчера, 17:36
«Лейкерс» имели возможность обменять Гэйба Винсента и Джарреда Вандербилта, но предпочли этого не делать
9вчера, 16:42
🔍Спортс″ ищет редактора баскетбольных новостей🏀
вчера, 16:30
Ко всем новостям
Последние новости
Мирза Телетович: «После тромбоэмболии никто не хотел подписывать меня, но Король Джеймс предложил мне играть за «Кливленд»
12 минут назад
Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
1сегодня, 04:56
Товарищеские матчи. 31 очко Лаури Маркканена помогло Финляндии разгромить Бельгию
2сегодня, 04:19
Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
сегодня, 04:08
Джон Браун продолжит карьеру в Австралии
вчера, 16:17
Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа
1вчера, 15:34
Два сербских клуба рассматривают возможность принять участие во внутрисезонном Кубке Единой лиги ВТБ
2вчера, 14:46
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
10 августа, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
1210 августа, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
10 августа, 20:49Видео