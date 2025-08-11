Джонатан Куминга предпочитает квалификационное предложение «Голден Стэйт», а не двухлетний контракт на 45 миллионов долларов

Куминга не хочет подписывать выгодное команде соглашение.

«Уорриорс» предлагают Куминге двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды на второй сезон, а также просят отказаться от права вето на обмен, которое игрок автоматически получит в случае заключения такого контракта.

Однако именно поэтому Куминга продолжает отвергать это предложение. По информации источников Энтони Слейтера из ESPN, баскетболисту не нравится такой выгодный для клуба контракт, а перспектива подписать соглашение, которое облегчит его обмен в середине сезона, его не привлекает.

Куминга дал понять близким ему людям, что квалификационное предложение на 7,9 млн долларов и 1 год для него привлекательнее, чем 45 млн и 2 года.