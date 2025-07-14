Трэй Янг отказался от поездки в Грецию с Jordan Brand, чтобы поддержать «Хоукс» в Лас-Вегасе

Трэй Янг воодушевлен перспективами «Хоукс».

«Трэй был очень рад приходу Кристапса Порзингиса . Лично способствовал переходу Никила Александера-Уокера и Люка Кеннарда , убедил их в уровне организации и тренеров. Очень позитивно смотрит на молодой состав «Атланты», считает его способным бороться за титул. Остается только вопрос его продления. У него есть потенциальная возможность подписать соглашение на 4 года и 229 миллионов.

Трэй показал свою приверженность команде, отказавшись от поездки в Грецию с Jordan Brand, где он мог быть с Майклом Джорданом , Лукой Дончичем и Бэмом Адебайо. Он отправился в Лас-Вегас, чтобы поддержать «Хоукс».

Но пока стороны не ведут переговоров о новом контракте», – рассказал инсайдер Марк Спирс.