Трэй Янг отказался от поездки в Грецию с Jordan Brand, чтобы поддержать «Хоукс» в Лас-Вегасе
Трэй Янг воодушевлен перспективами «Хоукс».
«Трэй был очень рад приходу Кристапса Порзингиса. Лично способствовал переходу Никила Александера-Уокера и Люка Кеннарда, убедил их в уровне организации и тренеров. Очень позитивно смотрит на молодой состав «Атланты», считает его способным бороться за титул. Остается только вопрос его продления. У него есть потенциальная возможность подписать соглашение на 4 года и 229 миллионов.
Трэй показал свою приверженность команде, отказавшись от поездки в Грецию с Jordan Brand, где он мог быть с Майклом Джорданом, Лукой Дончичем и Бэмом Адебайо. Он отправился в Лас-Вегас, чтобы поддержать «Хоукс».
Но пока стороны не ведут переговоров о новом контракте», – рассказал инсайдер Марк Спирс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ClutchPoints
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