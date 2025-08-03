Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»

Бэм Адебайо доволен работой руководства «Майами» в межсезонье.

«Очень хорошая встряска для нашей команды, и теперь у нее другая динамика», – сказал форвард «Майами ».

Этим летом «Хит» приобрел Симоне Фонтеккьо, Каспараса Якучиониса и Нормана Пауэлла, расставшись с Кайлом Андерсоном, Алеком Берксом, Кевином Лавом и Данканом Робинсоном.