Бэм Адебайо о межсезонных приобретениях «Хит»: «Теперь у команды другая динамика»

Бэм Адебайо доволен работой руководства «Майами» в межсезонье.

«Очень хорошая встряска для нашей команды, и теперь у нее другая динамика», – сказал форвард «Майами».

Этим летом «Хит» приобрел Симоне Фонтеккьо, Каспараса Якучиониса и Нормана Пауэлла, расставшись с Кайлом Андерсоном, Алеком Берксом, Кевином Лавом и Данканом Робинсоном.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
