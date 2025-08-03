  • Спортс
  • Бэм Адебайо: «Пауэлл – один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне»
Бэм Адебайо: «Пауэлл – один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне»

Центровой «Майами» оценил новобранца команды.

«Мне кажется, Пауэлл – один из тех игроков, которых обделяют вниманием, но в прошлом сезоне он показал, что может играть на звездном уровне. Вы видели, как он вырос в этой лиге. И теперь он хочет принять новый вызов. Очевидно, этот вызов – игра за «Хит». Я рад, что он с нами», – сказал Адебайо.

В прошлом сезоне за «Клипперс» Норманн Пауэлл приносил своей команде в среднем 21,8 очка (лучший показатель в карьере), 3,2 подбора, 2,1 передачи и 1,2 перехвата при 48,4% попаданий с игры и 41,8% из-за дуги (7,1 попытки за игру).

Он вошел в шестерку игроков НБА, которые в прошлом регулярном сезоне набирали в среднем минимум 21 очко при 48%+ точности с игры и 40%+ трехочковых – наряду с Николой Йокичем, Кевином Дюрэнтом, Карлом-Энтони Таунсом, Заком Лавином и Каваем Ленардом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Miami Herald
