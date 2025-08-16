  • Спортс
  • Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»
Стив Керр: «Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней. Я не идеален для этой задачи, поэтому полагаюсь на молодых ассистентов»

Главный тренер «Уорриорс» признался, что доверяет работу с новичками помощникам.

«Я во многом опираюсь на своих молодых коллег. Одна из ключевых перемен – теперь мы стали лигой развития. Раньше расписание строилось иначе. У нас могло быть три игры за четыре дня, а потом четыре дня отдыха – и за это время мы успевали провести две полноценные тренировки.

Теперь ты по сути весь год играешь через день. Мы больше не тренируемся. И при этом нам нужно развивать этих 19-летних парней, которые приходят в лигу, почти не имея времени на тренировки... Честно говоря, я не идеален для этой задачи – я уже немолодой тренер. Поэтому я полагаюсь на молодых ассистентов», – сказал Керр.

Источник: подкаст Glue Guys
