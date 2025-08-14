Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»

Стив Керр признался, что Стеф Карри спас ему карьеру.

«Если бы не Стеф, я был бы как любой другой тренер НБА , продержался бы несколько лет и ушел бы куда-нибудь еще.

Мне невероятно повезло, что у меня есть партнерство со Стефом . Он обеспечивает стабильность и преемственность в организации, что облегчает работу каждому», – сказал главный тренер «Голден Стэйт » в подкасте Glue Guys.