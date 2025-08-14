Стив Керр: «Если бы не Стеф Карри, я бы продержался несколько лет и ушел»
Стив Керр признался, что Стеф Карри спас ему карьеру.
«Если бы не Стеф, я был бы как любой другой тренер НБА, продержался бы несколько лет и ушел бы куда-нибудь еще.
Мне невероятно повезло, что у меня есть партнерство со Стефом. Он обеспечивает стабильность и преемственность в организации, что облегчает работу каждому», – сказал главный тренер «Голден Стэйт» в подкасте Glue Guys.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Glue Guys Podcast
