Остин Риверс: «У Леброна Джеймса нет и половины атакующих навыков, которыми обладает Кевин Дюрэнт»

Остин Риверс заявил, что Леброн Джеймс не входит в число лучших скореров НБА.

«Леброн – лучший по результативности, но его игра не дотягивает до уровня типичного снайпера. В ней нет привлекательности. Игра Леброна строится на силе, чистой воле, целеустремленности, его уме, интеллекте, способности анализировать и контролировать игру, и мощи, превыше всего остального. Он нацелен на кольцо. Надо отдать ему должное. С возрастом он стал лучше бросать в прыжке. Невероятно, что в конце карьеры он лучше бросает, чем когда-либо.

Леброн набрал больше очков, чем Кевин Дюрэнт, но Кевин может набирать очки гораздо более разнообразными способами, чем Леброн. Можете спорить сколько угодно, но это правда. У Леброна нет и половины атакующих навыков, которыми обладает Кевин.

Кевин Дюрэнт , Кармело Энтони, Джеймс Харден, Кобе Брайант, Майкл Джордан и Аллен Айверсон – лучшие скореры, которых я когда-либо видел», – сказал бывший игрок НБА .