Уэсли Джонсон: «Если это последний сезон Леброна Джеймса, то он уйдет красиво»
Уэсли Джонсон поделился ожиданиями от игры Леброна Джеймса в сезоне-2025/26.
«Сложно сказать. Я знаю, что он не раскрывает своих карт. Думаю, одно можно сказать точно: он подойдет к этому сезону полностью готовым.
Независимо от того, останется ли он в этой команде или нет, станет ли этот сезон последним, что бы мы ни говорили и ни предполагали, мы увидим лучшую версию Леброна, когда он выйдет на площадку.
Если это последний сезон, это будет чертовски хороший сезон, потому что он уйдет красиво. На это будет интересно посмотреть», – сказал бывший игрок «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Lakers Nation
