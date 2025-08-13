Уэсли Джонсон: «Если это последний сезон Леброна Джеймса, то он уйдет красиво»

Уэсли Джонсон поделился ожиданиями от игры Леброна Джеймса в сезоне-2025/26.

«Сложно сказать. Я знаю, что он не раскрывает своих карт. Думаю, одно можно сказать точно: он подойдет к этому сезону полностью готовым.

Независимо от того, останется ли он в этой команде или нет, станет ли этот сезон последним, что бы мы ни говорили и ни предполагали, мы увидим лучшую версию Леброна , когда он выйдет на площадку.

Если это последний сезон, это будет чертовски хороший сезон, потому что он уйдет красиво. На это будет интересно посмотреть», – сказал бывший игрок «Лейкерс ».