«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
Егор Ванин продолжит карьеру в «Енисее».
21-летний центровой (217 см) дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России (3 матча) в сезоне-2023/24, однако полноценное выступление в Лиге ВТБ пришлось отложить на год из-за роспуска «Руны».
Сезон-2024/25 Ванин отыграл в «Иркуте», где набирал 8 очков и 5,9 подбора в среднем в Суперлиге.
В «Енисее» центровой получил многолетний контракт.
«Ванин – молодой игрок с высоким потенциалом, прежде всего в плане физических данных. Конечно, потребуется время, чтобы он раскрыл свой потенциал, но мы в клубе верим в него и готовы ему помочь», – сообщил главный тренер Йовица Арсич.
Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?2790 голосов
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости