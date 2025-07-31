«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина

Егор Ванин продолжит карьеру в «Енисее».

21-летний центровой (217 см) дебютировал в высшем дивизионе чемпионата России (3 матча) в сезоне-2023/24, однако полноценное выступление в Лиге ВТБ пришлось отложить на год из-за роспуска «Руны».

Сезон-2024/25 Ванин отыграл в «Иркуте», где набирал 8 очков и 5,9 подбора в среднем в Суперлиге.

В «Енисее» центровой получил многолетний контракт.

«Ванин – молодой игрок с высоким потенциалом, прежде всего в плане физических данных. Конечно, потребуется время, чтобы он раскрыл свой потенциал, но мы в клубе верим в него и готовы ему помочь», – сообщил главный тренер Йовица Арсич.