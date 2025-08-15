0

Боунс Хайлэнд, скорее всего, займет последнее место в составе «Миннесоты»

«Вулвс» завершат комплектование команды подписанием Хайлэнда.

По информации The Athletic, «Миннесота» рассматривала Малкольма Брогдона, Кэмерона Пэйна и Лэндри Шэмета в качестве игроков для заполнения последнего свободного места в составе команды, но главным кандидатом в итоге стал Боунс Хайлэнд.

В феврале Хайлэнд подписал двусторонний контракт с «Вулвс» после отчисления из «Атланты», в которой он оказался в результате сделки по переходу Богдана Богдановича в «Клипперс».

Тим Коннелли, нынешний руководитель «Миннесоты», был генменеджером «Денвера», когда «Наггетс» выбрали Хайленда под 26-м пиком на драфте 2021 года. 

В прошлом сезоне Хайленд сыграл 24 матча за «Клипперс» и «Тимбервулвс», в среднем набирая 6,2 очка, 1 подбор и 1,3 передачи за 9,9 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoМиннесота
logoЛэндри Шэмет
logoНБА
logoКэмерон Пэйн
logoМалкольм Брогдон
logoБоунс Хайлэнд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
2вчера, 19:47
«Более талантлив, и больше потенциал». Руководитель НБА сравнил Джонатана Кумингу с Джейденом Макдэниэлсом
10вчера, 04:09
Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов и публичных извинений
3812 августа, 20:35
Главные новости
«Лейкерс» откроют статую в честь Пэта Райли в день матча с «Бостоном» (22 февраля)
441 минуту назад
Товарищеские матчи. Франция победила Испанию, Литва выиграла у Латвии в овертайме и другие результаты
3вчера, 21:43
Амир Коффи подпишет однолетний контракт с «Милуоки»
4вчера, 19:54
«Оклахома», «Лейкерс», «Голден Стэйт» и «Нью-Йорк» – лидеры по количеству матчей на национальном телевидении в сезоне-25/26
2вчера, 19:47
Джон Стоктон о «Дрим Тим»: «Не думаю, что вы когда-либо снова увидите такую команду»
5вчера, 18:50
«Стоит и держит бумагу, которой только что вытер задницу». Гэри Витти рассказал, как Шакил О’Нил бросил в него туалетной бумагой
12вчера, 18:35
«Мне поступали угрозы убийством». Кендрик Перкинс рассказал, как ему угрожали после критики Янниса Адетокумбо
3вчера, 17:51
«К черту этот зуб! Нам он сейчас не нужен“. Деррик Уайт рассказал, как сломал зуб во время финала
1вчера, 17:35
Кевин Гарнетт: «Док Риверс испытывает проблемы в сегодняшней НБА из-за игроков»
вчера, 17:26
Джон Стоктон: «Почти не смотрю НБА. Лига стала мягкой»
14вчера, 17:14
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
8 минут назад
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
2вчера, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
вчера, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
1вчера, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
вчера, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
вчера, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1вчера, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
8вчера, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1вчера, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
вчера, 06:26