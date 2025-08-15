Боунс Хайлэнд, скорее всего, займет последнее место в составе «Миннесоты»

«Вулвс» завершат комплектование команды подписанием Хайлэнда.

По информации The Athletic, «Миннесота » рассматривала Малкольма Брогдона , Кэмерона Пэйна и Лэндри Шэмета в качестве игроков для заполнения последнего свободного места в составе команды, но главным кандидатом в итоге стал Боунс Хайлэнд .

В феврале Хайлэнд подписал двусторонний контракт с «Вулвс» после отчисления из «Атланты», в которой он оказался в результате сделки по переходу Богдана Богдановича в «Клипперс».

Тим Коннелли, нынешний руководитель «Миннесоты», был генменеджером «Денвера», когда «Наггетс» выбрали Хайленда под 26-м пиком на драфте 2021 года.

В прошлом сезоне Хайленд сыграл 24 матча за «Клипперс» и «Тимбервулвс», в среднем набирая 6,2 очка, 1 подбор и 1,3 передачи за 9,9 минуты.