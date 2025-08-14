Филиппинский игрок пожизненно дисквалифицирован за жестокий удар соперника

Игрок на Филиппинах перенес операцию после удара соперника.

В матче филиппинской баскетбольной лиги (MPBL) между командами «Миндоро» и «Генсан» произошел инцидент, который закончился серьезными последствиями для здоровья одного из игроков.

Во время атаки «Генсана» защитник Миколе Сорела нанес неожиданный удар по лицу защитнику «Миндоро» Йонасу Тибаяну. Игрок упал на паркет, схватившись за голову, и не смог подняться без помощи врачей. Игрока унесли на носилках.

В результате эпизода Тибаян получил сотрясение мозга, перелом челюсти, перелом ключицы, разбитую губу и выбитые зубы. Игрок перенес операцию. Ожидается, что процесс восстановления займет значительное время.

Руководство MPBL пожизненно дисквалифицировала Сорелу и оштрафовала на 200 000 филиппинских песо (около 3,5 тысячи долларов).