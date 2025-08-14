Маскот «Денвера» подал в суд на владельца клуба за неправомерное увольнение

Самый высокооплачиваемый маскот НБА подал в суд на команду.

Рокки, маскот «Наггетс» и самый высокооплачиваемый маскот в НБА , подал в суд на владельца команды, сообщает The Colorado Sun.

В иске, поданном во вторник в окружной суд Денвера , утверждается, что Дрейк Соломон – человек в костюме Рокки – был уволен после того, как взял отпуск для восстановления после травмы бедра, что является нарушением законов о защите инвалидов.

Соломон требует возмещения ущерба от компании Kroenke Sports & Entertainment, которой принадлежит «Наггетс».

Соломон стал Рокки в 2021 году, сменив отца, оригинального Рокки, который занимал эту должность более 30 лет.