Маскот «Денвера» подал в суд на владельца клуба за неправомерное увольнение
Самый высокооплачиваемый маскот НБА подал в суд на команду.
Рокки, маскот «Наггетс» и самый высокооплачиваемый маскот в НБА, подал в суд на владельца команды, сообщает The Colorado Sun.
В иске, поданном во вторник в окружной суд Денвера, утверждается, что Дрейк Соломон – человек в костюме Рокки – был уволен после того, как взял отпуск для восстановления после травмы бедра, что является нарушением законов о защите инвалидов.
Соломон требует возмещения ущерба от компании Kroenke Sports & Entertainment, которой принадлежит «Наггетс».
Соломон стал Рокки в 2021 году, сменив отца, оригинального Рокки, который занимал эту должность более 30 лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Colorado Sun
