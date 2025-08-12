«Это крайне несправедливо». Себастьян Телфэйр обратился к Дональду Трампу с просьбой о помиловании

Себастьян Телфэйр попросил Дональда Трампа о помиловании.

Бывший игрок НБА Себастьян Телфэйр обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о помиловании. Об этом 40-летний разыгрывающий рассказал TMZ Sports.

Телфэйр должен явиться в тюрьму во вторник после того, как нарушил условия условно-досрочного освобождения по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения.

Баскетболист заявил, что считает ситуацию «полной чушью», и уверен, что если президент США услышит его историю, он сможет избежать шестимесячного тюремного срока.

«Трамп, изучите мою историю, и вы обязательно захотите меня помиловать. Вы привлечете меня к ответственности и захотите, чтобы я продолжал творить добро. Но я сделал много хорошего, чтобы сажать кого-то в тюрьму.

Это крайне несправедливо. Я, конечно, зол, что сам себя поставил в такую ситуацию. Но нас определенно ждут победы. Так что, мои болельщики, просто держитесь крепче», – сказал Телфэйр.