Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»

24-летний центровой провел тренировку с «Хит».

По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, свободный агент Кай Джонс принял участие в тренировке «Майами».

На драфте 2021 года центровой был выбран «Шарлотт» под 19-м номером.

В прошлом сезоне Джонс сыграл в 40 матчах за «Клипперс» и «Даллас», в среднем набирая 5 очков и 3,1 подбора за 11,7 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
