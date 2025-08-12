Кай Джонс проходит просмотр в «Майами»
24-летний центровой провел тренировку с «Хит».
По сообщению инсайдера Криса Хэйнса, свободный агент Кай Джонс принял участие в тренировке «Майами».
На драфте 2021 года центровой был выбран «Шарлотт» под 19-м номером.
В прошлом сезоне Джонс сыграл в 40 матчах за «Клипперс» и «Даллас», в среднем набирая 5 очков и 3,1 подбора за 11,7 минуты.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Криса Хэйнса
