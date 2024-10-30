Тони Тэйлор: «Много общаюсь с Кулагиным и Тороповым»

Тони Тэйлор рассказал об атмосфере в УНИКСе.

«Мне по душе атмосфера в нашей команде, все ребята – замечательные люди. С первых дней все были любезны со мной, пытались облегчить мою адаптацию. Это очень ценно, особенно учитывая отсутствие семьи рядом.

Вначале я остановился в отеле, но ребята быстро пришли на помощь, подсказали, где лучше жить и где можно вкусно поесть. Мы вместе ходили обедать и прекрасно проводили время.

Сейчас рано говорить, кто здесь мой лучший друг, но все же, склоняюсь к тому, что это – Девон Акун-Перселл . Вообще, мы все очень близки. Я много общаюсь с Димой Кулагиным, Сергеем Тороповым , Джаленом Рейнольдсом и Маркосом Найтом. На самом деле, могу перечислить каждого – ведь мне удалось наладить контакт со всеми. Это, определенно, приятно – чувствовать такую сплоченность с командой.

Узнают ли меня на улицах Казани? Нет, кажется, пока не узнают. Просто смотрят на меня с интересом, как бы задаваясь вопросом, что я здесь делаю. Но никто никогда не ведет себя грубо. Наоборот, все, кто видят меня в ресторане, очень дружелюбны, приветствуют с улыбкой, спрашивают, как дела», – рассказал разыгрывающий казанской команды.