Сергей Торопов о матче с ЦСКА: «Любую команду можно победить даже неполным составом»

Сергей Торопов поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ против ЦСКА.

– К сожалению, предсезонная подготовка прошла не совсем гладко из-за травм некоторых ключевых игроков. Мы не смогли выиграть все матчи, так что я уверен, что наш лучший баскетбол еще впереди. УНИКС обязательно продемонстрирует его, когда все травмированные ребята вернутся в строй.

– Суперкубок для вас начался многообещающе. Но что произошло в решающей встрече с ЦСКА, особенно в первой четверти? Казалось, команда была совершенно не похожа на себя.

– Во-первых, сказалась травма Маркоса Найта, который является системообразующим игроком УНИКСа. Через него проходит много атак. К тому же, мы не реализовали много важных бросков, что тоже сыграло свою роль. И, безусловно, нельзя недооценивать ЦСКА. Они показали отличную игру в защите, возможно, одну из лучших в лиге.

– Что нужно улучшить, чтобы обыграть такую сильную команду как ЦСКА?

– На мой взгляд, обыграть ЦСКА – реально. Считаю, для этого УНИКСу нужно эффективнее использовать возможности для атаки, чаще делиться мячом и усилить игру в обороне. Когда эти факторы сложатся воедино, у нас все получится. Убежден, что любую команду можно победить даже неполным составом.

– Как прошла твоя адаптация в Казани?

– Она прошла отлично. Я уже был знаком почти со всеми ребятами, ведь ранее играл или вместе с ними в других клубах или против них. Так что я не испытываю никаких трудностей. Все парни и тренерский штаб – очень доброжелательны, – рассказал «большой» УНИКСа .

Казанская команда проведет стартовую игру сезона без травмированных Александра Платунова, Маркоса Найта и Луи Лабери.