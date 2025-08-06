Андрей Мартюк продолжит карьеру в «Зените»

Центровой сборной России переедет в Санкт-Петербург.

Как информирует «Спорт-Экспресс», Мартюк (25 лет, 211 см) станет игроком «Зенита ». Клуб из Санкт-Петербурга договорился с краснодарским «Локомотивом » о сумме выкупа – ранее это не удалось сделать московскому ЦСКА.

Контракт Мартюка с «Локомотивом» действовал до конца сезона-2027/28.

Мартюк – третий российский игрок, который переходит в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Ранее это уже сделали Владислав Емченко и Дмитрий Узинский. Возглавил «Зенит» бывший тренер «Локомотива» Александр Секулич.

Мартюк считается одним из лучших российских баскетболистов. Он воспитывался в системе «Локомотива» и выступал за основную команду с 2020 года. В сезоне-24/25 средние показатели центрового составили 8,1 очка, 4,9 подбора, 1 передача и 0,6 блока за 16 минут.