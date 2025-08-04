Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»

Защитник «Далласа» намерен завершить свое образование.

«Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом. Для меня важно участвовать в более масштабных дискуссиях.

Я хочу не только понимать свои контракты, но и помогать другим. Я хочу давать советы, основанные не только на личном опыте, но и на полученных знаниях», – заявил баскетболист.

Ирвинг провел всего 11 игр за университет Дьюка, прежде чем выставиться на драфт НБА в 2011 году.