Кайри Ирвинг: «Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом»
Защитник «Далласа» намерен завершить свое образование.
«Скоро я вернусь в университет и получу свой диплом. Для меня важно участвовать в более масштабных дискуссиях.
Я хочу не только понимать свои контракты, но и помогать другим. Я хочу давать советы, основанные не только на личном опыте, но и на полученных знаниях», – заявил баскетболист.
Ирвинг провел всего 11 игр за университет Дьюка, прежде чем выставиться на драфт НБА в 2011 году.
Да
Нет
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости