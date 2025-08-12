0

Кейтлин Кларк продолжает восстановление, но все еще не тренируется с командой

Самый популярный игрок женской НБА далек от возвращения на площадку.

Главный тренер «Индианы» Стефани Уайт сообщила, что защитница Кейтлин Кларк восстанавливается после травмы правой части паховой области, но пока не вернулась к полноценным тренировкам.

Кларк не играла с 15 июля, когда получила повреждение в последнюю минуту матча против «Коннектикута».

На прошлой неделе защитница начала совершать пробежки с полной нагрузкой. Сроки возвращения Кларк пока неизвестны.

Из-за трех разных мышечных травм лидер «Фивер» пропустила 19 из 32 матчей сезона. Без нее «Индиана» имеет результат 10-9, включая 6 побед в последних 8 играх – несмотря на потерю еще двух защитниц, Сидни Колсон и Эйри Макдональд, из-за травм, завершивших их сезон.

Так как в составе команды осталось лишь 9 доступных игроков, в воскресенье клуб подписал контракт по исключительным обстоятельствам с защитницей Одисси Симс. За 11 лет карьеры она в среднем набирала 11,2 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи за игру, а в 2019 году участвовала в Матче всех звезд.

В текущем сезоне Кларк приняла участие в 13 играх, набирая в среднем 16,5 очка, 5 подборов и 8,8 передачи за игру.

