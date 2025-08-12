Кейтлин Кларк продолжает восстановление, но все еще не тренируется с командой

Самый популярный игрок женской НБА далек от возвращения на площадку.

Главный тренер «Индианы » Стефани Уайт сообщила, что защитница Кейтлин Кларк восстанавливается после травмы правой части паховой области, но пока не вернулась к полноценным тренировкам.

Кларк не играла с 15 июля, когда получила повреждение в последнюю минуту матча против «Коннектикута».

На прошлой неделе защитница начала совершать пробежки с полной нагрузкой. Сроки возвращения Кларк пока неизвестны.

Из-за трех разных мышечных травм лидер «Фивер» пропустила 19 из 32 матчей сезона. Без нее «Индиана» имеет результат 10-9, включая 6 побед в последних 8 играх – несмотря на потерю еще двух защитниц, Сидни Колсон и Эйри Макдональд, из-за травм, завершивших их сезон.

Так как в составе команды осталось лишь 9 доступных игроков, в воскресенье клуб подписал контракт по исключительным обстоятельствам с защитницей Одисси Симс. За 11 лет карьеры она в среднем набирала 11,2 очка, 2,5 подбора и 3,8 передачи за игру, а в 2019 году участвовала в Матче всех звезд.

В текущем сезоне Кларк приняла участие в 13 играх, набирая в среднем 16,5 очка, 5 подборов и 8,8 передачи за игру.