1

Брианна Стюарт надеется вернуться на площадку к концу августа

Форвард «Нью-Йорка» обозначила примерные сроки восстановления после травмы.

Стюарт получила ушиб кости правого колена 26 июля в матче против «Лос-Анджелеса». Она попросила замену после того, как забила 2 очка в проходе под кольцо и вернулась в защиту, держась на ногу. 

«Сейчас я чувствую себя отлично. Только что закончила тренировку на площадке. Сейчас важно дать ноге и кости немного времени на восстановление, но я надеюсь вернуться как можно скорее и снова помогать своей команде», – сказала Стюарт.

Баскетболистка также выразила желание вернуться на паркет до своего 31-го дня рождения (27 августа).

Двукратная MVP в этом сезоне в среднем набирает 18,3 очка, 6,5 подборов и 3,9 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoженская НБА
травмы
logoБрианна Стюарт
Нью-Йорк жен
