Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Коннектикут» (5-25) в гостях уступил «Голден Стэйт» (15-15). Женская НБА Регулярный чемпионат Голден Стэйт – Коннектикут – 74:57 (14:10, 18:16, 23:18, 19:13) ГОЛДЕН СТЭЙТ : Хэйс (17 + 5 подборов), Дзандаласини (17), Салон (16), Бертон (3 + 6 подборов + 10 передач). КОННЕКТИКУТ : Морроу (13 + 14 подборов), Нельсон-Одода (12), Риверс (9 + 5 подборов), Эдвардс (8 + 5 подборов). 12 августа . 5.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.