Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.

«Коннектикут» (5-25) в гостях уступил «Голден Стэйт» (15-15).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Коннектикут – 74:57 (14:10, 18:16, 23:18, 19:13)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Хэйс (17 + 5 подборов), Дзандаласини (17), Салон (16), Бертон (3 + 6 подборов + 10 передач).

КОННЕКТИКУТ: Морроу (13 + 14 подборов), Нельсон-Одода (12), Риверс (9 + 5 подборов), Эдвардс (8 + 5 подборов).

12 августа. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

