Женская НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Коннектикут»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошел один матч.
«Коннектикут» (5-25) в гостях уступил «Голден Стэйт» (15-15).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Голден Стэйт – Коннектикут – 74:57 (14:10, 18:16, 23:18, 19:13)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Хэйс (17 + 5 подборов), Дзандаласини (17), Салон (16), Бертон (3 + 6 подборов + 10 передач).
КОННЕКТИКУТ: Морроу (13 + 14 подборов), Нельсон-Одода (12), Риверс (9 + 5 подборов), Эдвардс (8 + 5 подборов).
12 августа. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Сергей Белозерцев
