Леброн Джеймс показал, как выполняет упражнения со штангой

Леброн Джеймс готовится к 23-му сезону в НБА.

Звездный форвард «Лейкерс » опубликовал в Instagram видео своей тренировки со штангой.

Предстоящий сезон станет для 40-летнего Джеймса 23-м в карьере. Этим летом он воспользовался опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/26 за 52,6 млн долларов.