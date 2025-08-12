Видео
3

Леброн Джеймс показал, как выполняет упражнения со штангой

Леброн Джеймс готовится к 23-му сезону в НБА.

Звездный форвард «Лейкерс» опубликовал в Instagram видео своей тренировки со штангой.

Предстоящий сезон станет для 40-летнего Джеймса 23-м в карьере. Этим летом он воспользовался опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/26 за 52,6 млн долларов.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница House of Highlights в соцсети X
