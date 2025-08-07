«Локомотив-Кубань» может подписать Винса Хантера

«Локомотив-Кубань» рассматривает возможность подписания Винса Хантера.

Бывший центровой «Зенита» готов продолжить выступать в России, и его устраивает вариант с краснодарской командой, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Ранее сообщалось, что Хантер (31 год, 203 см) покинет «Зенит», который решил не продлевать соглашение с игроком.

В 2023 году Хантер выиграл Единую лигу ВТБ вместе с УНИКСом, после чего перешел в «Зенит», в составе которого провел последние 2 года. В прошедшем сезоне «Лучший защищающийся»-2024 принял участие в 58 матчах, набирая в среднем 8,4 очка, и вошел в десятку лучших по подборам (5,5) и блокшотам (0,9).