2

Эдриан Воджнаровски: «США столкнутся с серьезными проблемами на Олимпийских играх-2028»

Воджнаровски назвал две сборные, которые могут доставить проблемы США на ОИ-2028.

«США столкнутся с серьезными проблемами. Думаю, давление на американскую сборную будет особенно сильно, когда Вембаньяма начнет приближаться к своему пику в составе очень хорошей французской сборной, а также со стороны отличной сербской команды, у которых есть налаженные игровые связи.

Поэтому единственное, в чем я уверен, так это в том, что США будут находиться под огромным давлением», – сказал бывший инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски в подкасте Jao Mile.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Jao Mile podcast
logoсборная США
logoЭдриан Воджнаровски
logoсборная Франции
logoВиктор Вембаньяма
logoсборная Сербии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр об игре США против Сербии: «Величайший матч, в котором я когда-либо участвовал»
159 августа, 15:52
Деррик Уайт о вызове в олимпийскую сборную США: «Пропустил грандиозную поездку в Мексику на мое 30-летие»
87 августа, 05:03
Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде
421 июля, 18:55Фото
Эй Джей Дибанца был признан MVP Чемпионата мира-2025 U19
107 июля, 20:16Видео
Главные новости
Юные баскетболисты облизали руки после того, как Наджи Маршалл дал им «пять»
3 минуты назадВидео
Джефф Тиг о «Клипперс»: «В команде слишком много звезда, и они все старые»
114 минут назад
Стефен Карри и Зайон Уильямсон могут принять участие в летнем турнире Джамала Кроуфорда The Crawsover
24 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Дюрэнту предстоит увидеть, как клуб, из которого он ушел, поднимает свой первый чемпионский баннер»
151 минуту назад
«Барселона» перевела 13-летнего Мохамеда Дабоне в основной состав
2сегодня, 05:06
Майкл Портер о ставках: «Только представь, что ты можешь обогатить всех своих близких, сказав им поставить 10 тысяч на то, что ты наберешь мало очков»
1сегодня, 04:25
Женская НБА. «Индиана» уступила «Далласу», «Нью-Йорк» в гостях победил «Лос-Анджелес»
сегодня, 04:00
Сын Кармело Энтони сделал татуировку с изображением отца
6вчера, 21:23Фото
Заккари Рисаше: «Через 4-5 лет «Атланта» станет претендентом на чемпионство»
2вчера, 21:03
Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов и публичных извинений
18вчера, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Драгич и Жига Данеу не вошли в состав сборной Словении на Евробаскет-2025
сегодня, 05:14
«Вы видели эту бороду?» Леброн Джеймс посмеялся над сыном Брайсом
2сегодня, 04:52Видео
Джексон Хэйс работает над трехочковым броском
1сегодня, 04:39Видео
Бобби Портис: «У Янниса зеленая кровь. Это все, что я могу сказать»
5вчера, 20:12
«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико
вчера, 18:50
«Денвер» подпишет контракт с Кесслером Эдвардсом
вчера, 18:35
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
вчера, 16:31
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
вчера, 15:37
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
вчера, 15:26
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
вчера, 15:03