Эдриан Воджнаровски: «США столкнутся с серьезными проблемами на Олимпийских играх-2028»

Воджнаровски назвал две сборные, которые могут доставить проблемы США на ОИ-2028.

«США столкнутся с серьезными проблемами. Думаю, давление на американскую сборную будет особенно сильно, когда Вембаньяма начнет приближаться к своему пику в составе очень хорошей французской сборной, а также со стороны отличной сербской команды, у которых есть налаженные игровые связи.

Поэтому единственное, в чем я уверен, так это в том, что США будут находиться под огромным давлением», – сказал бывший инсайдер НБА Эдриан Воджнаровски в подкасте Jao Mile.