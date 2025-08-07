Деррик Уайт о вызове в олимпийскую сборную США: «Пропустил грандиозную поездку в Мексику на мое 30-летие»

Деррик Уайт пропустил поездку в Мексику на 30-летие из-за вызова на Олимпиаду.

«В тот вечер, когда мы выиграли чемпионат, я впервые заговорил об Олимпиаде. Во время плей-офф я увидел твит о том, что если Кавай не сможет поехать, то я, возможно, стану кандидатом в сборную. Мой агент не стал поднимать эту тему – мы были сосредоточены на плей-офф. А потом мы выиграли. Я стоял в коридоре и спросил: «Майк, я поеду на Олимпиаду?» Он ответил: «Посмотрим».

В тот момент я подумал: «Поеду». Но потом была тишина. Сказали, что Кавай на сборах в Вегасе, поэтому я подумал, что не поеду. Я забыл об этом, а потом позвонили из сборной США.

Мне пришлось ехать. Пропустил нашу грандиозную поездку в Мексику по поводу моего 30-летия. На вечеринке у них была моя фигура в полный рост. Я оплатил все выходные для всех, хотя сам там не был. Вышло недешево. Но я должен был поехать и выиграть золото», – рассказал защитник «Бостона ».