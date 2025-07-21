Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде
Карлик Джонс показал татуировку.
Изображение на спине разыгрывающего сборной Южного Судана повторяет сцену рукопожатия с Леброном Джеймсом во время олимпийского баскетбольного турнира во Франции.
Матч сборных на групповом этапе завершился со счетом 103:86 в пользу США.
Джонс набрал 18 очков, 7 передач и 3 подбора. Его команда заняла третью строчку в группе и не вышла в плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketball Sphere
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