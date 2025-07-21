Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде

Карлик Джонс показал татуировку.

Изображение на спине разыгрывающего сборной Южного Судана повторяет сцену рукопожатия с Леброном Джеймсом во время олимпийского баскетбольного турнира во Франции.

Матч сборных на групповом этапе завершился со счетом 103:86 в пользу США.

Джонс набрал 18 очков, 7 передач и 3 подбора. Его команда заняла третью строчку в группе и не вышла в плей-офф.