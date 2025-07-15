Егор Демин о Майкле Портере-младшем: «Теперь у нас будет один из лучших снайперов в мире»

Российского разыгрывающего спросили об игре с Майклом Портером.

«Для меня очень важно, что он в команде. Я безумно рад…

В BYU у меня был Тревин Нелл, один из лучших снайперов в стране. А теперь у меня один из лучших снайперов в лиге, а значит, и в мире», – заявил Демин .

Майкл Портер перешел в «Бруклин » в результате обмена Кэма Джонсона.