Егор Демин о Майкле Портере-младшем: «Теперь у нас будет один из лучших снайперов в мире»
Российского разыгрывающего спросили об игре с Майклом Портером.
«Для меня очень важно, что он в команде. Я безумно рад…
В BYU у меня был Тревин Нелл, один из лучших снайперов в стране. А теперь у меня один из лучших снайперов в лиге, а значит, и в мире», – заявил Демин.
Майкл Портер перешел в «Бруклин» в результате обмена Кэма Джонсона.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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